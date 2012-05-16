Полиция взялась за нецензурное видео с экс-премьером Австралии

Полиция Австралии начала расследование обстоятельств утечки в интернет нецензурного ролика с участием бывшего министра иностранных дел и премьер-министра Кевина Радда. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на BBC News. Как стало известно, ролик, в котором Радд пытается записать обращение на китайском, сопровождая попытки ругательствами, появился в YouTube в середине февраля. Запись сделана несколько лет назад, когда Радд возглавлял австралийское правительство. После публикации видеозаписи Кевин Радд назвал появление ролика «несколько необычным событием». Публикация совпала по времени с попытками Радда оспорить руководство страной и Лейбористской партией у Джулии Гиллард, в прошлом - заместителя Радда, которая и сменила его на партийной и правительственной должности. В сети появилось нецензурное видео с экс-премьером Австралии (ВИДЕО) Сама Гиллард заверяла, что не имеет отношения к публикации ролика и что никто из ее приближенных не имел доступа к использованным в нем видеоматериалам. Тем не менее в полиции сочли, что утечка видеозаписи может стать предметом расследования. О том, кто настаивал на проведении проверки, полицейские не сообщили. 22 апреля Кевин Радд подал в отставку с поста главы министерства иностранных дел, обосновав свое решение отсутствием поддержки со стороны премьер-министра.