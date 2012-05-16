Снуп Догг и Карл Лагерфельд побывали вместе в раю

Казалось бы, что общего у провокатора Снуп Догга и консерватора (в хорошем смысле слова) Карла Лагерфельда? Оказывается, кое-что их все-таки объединяет - оба они в восторге от французской Ривьеры, которой и посвящен новый клип французского DJ Jean-Roch (вы могли его также видеть в блогах). Видео на песню Saint-Tropez вряд ли было бы интересным, если бы не участие двух звезд, завсегдатаев модного курорта. Собственно, ролик начинается с того, что исполнитель встречает кутюрье где-то в облаках, и тот вопрошает: Вам никогда не говорили, что Сен-Тропе - это рай на земле? Ну а дальше нас ждут прекрасные виды одного из красивейших уголков Европы, а также пляски рэпера, радующего глаз своими задорными косичками. Учитывая, что в последнее время Кайзер Карл стал выбирать довольно неординарных персонажей для рекламы Chanel - скажем, Элис Деллал и Брэда Питта - кто знает, может вскоре и старина Снуппи появится на рекламных постерах нового аромата или, скажем, коллекции аксессуаров?