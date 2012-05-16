Ева Герцигова оденет на Каннский фестиваль колье Мэрилин Монро

16 мая 2012 года стал первым днем 56-го Каннского фестиваля, на котором лучшие фильмы со всего мира будут бороться за пальмовую ветвь. Совсем скоро по красной ковровой дорожке пройдут артисты мирового уровня, режиссеры, гости фестиваля. Многие из прибывших будут демонстрировать свои шикарные наряды и украшения, но безусловно, изюминкой вечера должно стать появление супермодели Евы Герциговой, которая в этом году приготовила Каннам бриллиантовый сюрприз. Ева на сегодняшнюю церемонию открытия оденет колье и серьги Chopard, которые были созданы специально в честь кинодивы Мэрилин Монро – символа Каннского фестиваля 2012 года. К слову, Chopard уже как 5 лет подряд ежегодно отмечает со всем миром Каннский кинофестиваль, выпуская специальные коллекции изумительных украшений. С каждым годом число украшений в коллекции растет на одно, соответствуя порядковому номеру кинофестиваля.