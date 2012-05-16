Мадонна рассказала о своей диете

В свои 53 года Мадонна все еще выглядит, как Material Girl, и зажигает стадионы похлеще, чем куда более юные конкурентки. Оставаться на коне поп-диве помогает специальная диета, которую специально для нее разработал личный шеф-повар, Майуми Нишимура. Так, рацион певицы включает в себя цельнозерновые (преимущественно, каши), овощи, морские водоросли, соевые бобы и другие продукты, способствующие развитию кишечной флоры и, как следствие, ускоренному метаболизму. Мэдж придерживается строгой вегетарианской диеты, и это помогает поддерживать ее дух и тело в отличной форме. При этом она полностью отказалась от молочных продуктов, мяса и кофе. Вот что рассказала о меню артистки ее помощница: Стоит отказаться от мяса, белого сахара и кофе, и уже через 10 дней вы ощутите, что чувствуете себя лучше. Я сама села на подобную диету 10 лет назад и ни разу не пожалела об этом. Я вдруг поняла, что мои мысли стали яснее, и я просыпаюсь по утрам свежей и отдохнувшей, я просто не хочу лежать в кровати! Большинство блюд, которые ест Мадонна, проходят минимальную термическую обработку. Она предпочитает максимально свежие продукты. Среди любимых лакомств звезды - мисо-суп; водоросли с морковью, луком и соевым соусом; овсянка на завтрак. Может, этот набор звучит не слишком аппетитно, зато благодаря такой диете происходит своеобразное "озеленение" кишечника, которое не позволяет развиваться в нем "сорнякам", замедляющим обмен веществ и способствующим появлению самых разных заболевании - от ожирения до... аутизма. Еще одно доказательство тому, что в здоровом теле - и дух здоров.