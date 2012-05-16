Правая рука Черновецкого Денис Басс работает в Москве

Экс-заммэра Леонида Черновецкого Денис Басс занялся отелями и туризмом. На днях, 12 мая, он возглавил московскую компанию «Интурист», которой принадлежит крупная гостиница российской столицы «Космос». Кроме того, компания занимается туризмом — в Египте, Греции, Испании, Италии, Австрии, Франции и других странах. Мы дозвонились в офис Басса в Москве. «У Дениса Яковлевича сейчас совещание», — сообщила секретарь. А вот дедушка Басса, Семен Исаакович, говорит, что официально о назначении внука еще не знает. «У меня нет интернета, поэтому я еще не знаю. Но в Москву я не собираюсь, я пожилой человек», — сказал он нам. Сам Денис Басс уже полтора месяца работает в Москве, он был советником президента этой компании Александра Арутюнова, а теперь сменил его.