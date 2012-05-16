Массажист, обвинивший Траволту в домогательствах, отозвал иск

Один из двух массажистов, которые в мае в суде обвинили голливудского актера Джона Траволту в сексуальном домогательстве, отозвал свое исковое заявление. Инициатором поданного 4 мая иска стал мужчина, который проходил в деле под псевдонимом John Doe No. 1. Изначально он утверждал в иске, что Траволта вызвал его 16 января для проведения сеанса массажа. Актер якобы встретил его на собственном автомобиле и отвез в отель Beverly Hills в Лос-Анджелесе, где после проведения стандартного 60-минутного сеанса массажа предложил "массаж наоборот". После этих слов, как следует из заявления, актер неоднократно "дотрагивался до гениталий" массажиста и пытался совершить "как минимум один половой акт". После заявления истца о том, что он не допускает сексуальных контактов с клиентами, актер назвал его "неудачником" и заплатил за массаж по двойной цене. Позже к иску присоединился еще один массажист, который утверждает, что Траволта домогался его 28 января в одном из отелей города Атланта. Иск первого массажиста был отозван во вторник, 15 мая. Мартин Сингер, адвокат Траволты, приветствовал это решение. Ранее сообщалось также, что сотрудник одной из круизных компаний Фабиан Занзи заявил в эфире чилийского телеканала, что Траволта во время круиза в 2009 году якобы предлагал ему 12 тысяч долларов за секс. Остается неизвестным, подал ли Занзи официально иск или нет.