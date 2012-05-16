Элизабетта Каналис и Саша Барон Коэн обнимались на яхте

Саша Барон Коэн, точнее, его новое альтер-эго - адмирал-генерал Аладин - сейчас гостит на Ривьере, где вот-вот стартует Каннский кинофестиваль. Вместе с подругой, моделью Элизабеттой Каналис, "диктатор" отправился на яхтенную прогулку. То, что начиналось как красивая love-story с шампанским, танцами и натиранием друг друга маслом от загара, завершилось трагедией: стоило девушке выразить недовольством размерами... кхм, достоинства политика, как она поплатилась за это жизнью. Аладин и его приспешники поймали пытавшуюся было сбежать красотку, завернули в полиэтилен и скинули в море, любоваться видами дна. Ну а после того, как обидчица была ликвидирована, праздник продолжился, сопровождаемый, как водится, пальбой из оружия и радостными возгласами. Не спешите пугаться: актер не настолько глубоко вжился в образ своего героя, а эта драматическая съемка - не более чем инсценировка. ФОТО