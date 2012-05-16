Кейт Миддлтон экономит на стилисте

Все заметили, что стиль герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон в последнее время изменился и стал более сексуальным. Все потому, что она экономит на стилисте. Дело не в том, что она отказалась от услуг профессионального стилиста – она к ним и не прибегала. И изменение – лишь результат того, что Кэтрин ищет себя. Профессиональные стилисты отмечают, что макияж сама себе Кейт делает гораздо лучше, и теперь стала решаться на эксперименты с прическами: если раньше она в 99% случаев появлялась в свете с распущенными волосами, то последний месяц все чаще выбирает собранный вариант прически. «Она становится все увереннее и увереннее, и все мы с восторгом это наблюдаем», – говорит Стюарт Парвин, кутюрье королевы. Напомним, что Кейт не только макияж себе сама делает, она и туалеты выбирает самостоятельно. Нужно отдать безусловное должное вкусу Кэтрин.