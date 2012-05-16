Министр Кулиняк назначил свою племянницу главным редактором

Племянница министра культуры Михаила Кулиняка Оксана Гайдук возглавит журнал "Украинская культура". Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной выходу 1000-го номера журнала, пишет "Дуся". "... А 15 мая на мое место назначили выпускницу Института журналистики, племянницу министра культуры Украины Оксана Гайдук", - заявила на мероприятии уже бывший главный редактор журнала Мария Хрущак. Судя по странице Оксаны Гайдук в соцсети Facebook, девушке где-то 23-24 года. В 2006-м она окончила школу № 16 в городе Кузнецк Кемеровской области Российской Федерации. Образование журналиста племянница Кулиняка получала в Институте журналистики при университете Шевченко. А своим работодателем Оксана указала Министерство культуры и туризма. Как известно, ранее редакция журнала "Украинская культура" уволилась в полном составе. Как тогда заявила главный редактор журнала Мария Хрущак, редакция сдала в печать 1000-й номер и уволилась. "Если коротко - мы ушли из уважения к своему проекту, который, не исключено, может в будущем появиться при поддержке других людей и немного под другим названием. Спасибо вам всем за поддержку, без вас всех мы бы гораздо раньше прикрыли лавочку" , - написала Хрущак. Как отмечает Телекритика, журнал "Украинская культура" газетно-журнального издательства Министерства культуры возобновил выход в обновленном формате в июне 2011-го. Издание этого периода отмечает современная верстка и дизайн, а также внимание к современному искусству.