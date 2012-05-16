Богатырева посетила садик для детей-аутистов

15 мая министр здравоохранения Раиса Богатырева провела встречу с представителями общественной организации "Фонда помощи детям с синдромом аутизма". Встреча проходила в детском садике "Дитина з майбутнім", специализирующемся на работе с детьми-аутистами. Такое заведение в Киеве пока только одно, но в дальнейшем планируется открывать подобные садики не только в столице, но и в других городах Украины. Министр пообещала, что в планы развития регионов будет рекомендовано включить строительство специальных центров.