В Киеве на кортах «Динамо» состоялся мужской теннисный турнир закрытого типа «USSOpen». Говорят, что в нем приняли участие самые состоятельные бизнесмены Европы, а также их друзья. День участия в турнире обходился каждому игроку в 100 долларов, семейный день, на котором присутствовали жены и дети участников – по 50 долларов с человека. За гала-ужин после завершения турнира игрокам нужно было заплатить 100 долларов, гостям турнира прием пищи в окружении VIP-персон обошелся дороже – по 150 долларов. Специально для участия в турнире в Киев приехали итальянский бизнесмен, учредитель компании «Ун-моменто» Дженнаро Бертоли, один из самых богатых людей Европы, владелец наибольшего охранного бизнеса – Урмас Сыырумаа и др. Кожемякин выиграл у Шуфрича бутылку шампанского. Принял участие в турнире и заядлый теннисист, депутат Киевсовета и один из самых состоятельных украинцев Лев Парцхаладзе. Но на кортах он был не единственным представителем власти. «USSOpen» также посетил нардеп-бютовец Андрей Кожемякин. Кстати Парцхаладзе в итоговом рейтинге опередил Кожемякина, но при этом сумел занять лишь 12-ую строчку в турнирной таблице. А что касается нардепа, то он занял 3-е место снизу, то есть на турнире стал 36-м.