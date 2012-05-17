Шон Пенн и Петра Немкова снова вместе

Ходят слухи, будто Шон Пенн снова начал встречаться с моделью Петрой Немковой. У парочки был роман в 2008 году, затем она рассталась, и вот теперь Шона и Петру вновь видят вместе. Влюбленных видели на днях в Нью-Йорке на дне рождения Боно – и, как говорят инсайдеры, парочка вела себя не как старые друзья, а как любовники. Эта новость легла в копилку к сообщениям месячной давности о том, что Шона и Петру видели вместе в одном из нью-йоркских ресторанов. Еще тогда источники уверяли, будто Петра опять без ума от Шона. Фокус в том, что не так давно модель рассталась с актером Джейми Белманом – и, похоже, быстро нашла ему замену.