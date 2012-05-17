Жена Роберта Кеннеди-младшего найдена мертвой

Мэри Кеннеди некоторое время назад страдала от алкогольной и наркотической зависимости и была дважды арестована в 2010 году. Жена Роберта Кеннеди-младшего была в среду обнаружена мертвой в пригороде Нью-Йорка. Тело 52-летней женщины было найдено в доме ее супруга в Бедфорде. Причины ее смерти пока неизвестны. Мэри Кеннеди некоторое время назад страдала от алкогольной и наркотической зависимости и была дважды арестована в 2010 году, когда ее муж подал на развод. На момент ее смерти разведены они не были. Ее супруг - племянник президента Джона Ф. Кеннеди и сын сенатора Роберта Кеннеди, которые были убиты в 1960-х годах. Роберт Ф. Кеннеди-младший известен как адвокат, специализирующийся на защите окружающей среды