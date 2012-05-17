Розинскую побили в подъезде: она в больнице

Украинская телеведущая оказалась в больнице после избиения На скандально известную тележурналистку Наталью Розинскую совершено нападение. Как сообщил в СМИ ее адвокат, нападение было совершено в подъезде ее дома, вчера, около 22.00. Когда женщина вошла в свой подъезд на нее накинулись двое и стали избивать. В результате ЧП Розинская оказалась в карете "скорой помощи". Розинская работникам ГАИ: "Я вам устрою вырванные годы, вы козлы, пошел на х...й" Журналистка доставлена в городскую клиническую больницу № 17. По словам адвоката, посторонним вход в подъезд осложнен.