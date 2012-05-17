Мария Шарапова попала в топ-100 знаменитостей Forbes

Журнал Forbes славится своей любовью к составлению рейтингов, на этот раз внимание издания привлекли самые могущественные звезды шоу-биза. Десятку лучших вы могли уже видеть в блогах. Первое место среди самых влиятельных селебрити заняла неутомимая Дженнифер Лопес, заработавшая в прошлом году 52 миллиона долларов. Еще бы, ведь певица успевает не только организовывать мировые турне, активно сниматься в кино, но и участвовать в рекламных кампаниях. Джей Ло только на днях представила свой новый аромат, который, судя по популярности ее парфюмерной линии, быстро разойдется с прилавков магазинов. Второе место Forbes присудили неизменному участнику многих рейтингов популярности Опре Уинфри. Несмотря на то, что ведущая пополнила свою копилку больше, чем кто-либо другой в списке, на 165 миллионов долларов, Уинфри приходится не сладко - ее канал OWN (Oprah Winfrey Network) переживает кризис. А 18-летний желанный boyfriend миллионов девушек Джастин Бибер стремительно завоевывает не только женские сердца, но и набирает вес среди самых влиятельных селебрити. Юный певец занял в этом году третье место, не только благодаря своей бешеной популярности, но и успешным вложениям в быстро развивающиеся стартап-компании. А вот Леди Гага, лидер прошлогоднего списка, в этом году оказалась лишь на пятом месте. Ее заработок упал с 90 миллионов долларов до 52-х. Королева Монстров только сейчас отправилась в мировое турне, и мы уверены, еще проявит себя. В топ-листе также оказались Бритни Спирс, Кэти Перри, Анджелина Джоли и другие "ветераны" американского шоу-биза, а вот новичками в списке стали Ким и Хлое Кардашьян, а также Эштон Катчер, сменивший скандального Чарли Шина в ситкоме "Два с половиной человека" (кстати, Чарли-то в список совсем не попал!). Кутчер теперь не только суперзвезда Твиттера, крупный инвестор многих IT- корпораций, но и один из самых выскокооплачиваемых звезд на ТВ. А вот среди наших соотечественников в топ-листе оказалась лишь Мария Шарапова, заняв почетное 71-е место. Основной доход спортсменке приносят рекламные контракты с мировыми брендами, такими как Nike, Evian, Head, Tag Heuer и Tiffany. Кроме того, теннисистка занимается разработкой собственной линии обуви и аксессуаров, которая, судя по продажам, очень популярна!