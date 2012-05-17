Дочь Водяновой снимается в рекламе

Дочь Натальи Водяновой Нева стала лицом рекламной кампании производителя детской одежды Caramel Baby and Child, представив платье, разработанное известной моделью, средства от продажи которого поступят в благотворительный фонд "Обнаженные сердца". Вязаное красное платье будет выпускаться в двух вариантах: для взрослых и детей. Вдохновением для него, по словам Водяновой, послужили ее воспоминания. Ранее в проектах фонда уже принимал участие сын модели Лукас, а теперь к нему присоединилась и младшая сестра. "Я очень горжусь тем, что мои дети принимают участие в жизни фонда и уже в юном возрасте знают, что помощь другому - это не только радость, но и особая честь", - приводятся в сообщении фонда слова Водяновой. "Что касается самого платья, то это более современная версия моего самого любимого платья из раннего детства - красного, вязаного, с помпонами. Очень трогательно и символично видеть в точно таком же платье свою дочь", - добавила модель. Красное платье изготовлено в ограниченном количестве экземпляров, на производство одной модели уходит пять дней. Презентация наряда прошла в Лондоне в среду, а в ближайшее время платье поступит в продажу в сети магазинов Caramel. Наталья Водянова основала благотворительный фонд "Обнаженные сердца" в 2004 году. С тех пор организация собирает средства для строительства детских площадок в России. За несколько лет существования фонда было возведено 67 игровых объектов в 47 российских городах. Они располагаются в парках, при реабилитационных центрах, домах-интернатах, больницах и открыты для всех детей независимо от их возраста.