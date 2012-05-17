Мельниченко пообещал найти людей, которые избили его подругу Розинскую

Экс-майор госохраны Николай Мельниченко, которому приписывают роман с известной телеведущей Натальей Розинской, пообещал найти тех людей, которые ее избили. "Я однозначно воспринимаю этот факт (избиение Розинской - прим. ред.) как запугивание меня и Наташи. Буду реагировать адекватно тому поведению, которое есть в Украине. Завтра я свяжусь и с Генеральной прокуратурой, и с депутатами Верховной рады. А также я найду людей, которые ее избили", - заверил Мельниченко в комментарии ТСН по телефону. Розинская оказалась в больнице после нападения, двое неизвестных мужчин совершили на нее в подъезде ее дома в Киеве. На лице синяки, а рану над бровью пришлось зашивать. Как рассказала пострадавшая ТСН, ее избили, когда вечером 16 мая она вышла переставить машину. За ней зашли двое людей, и не успела она повернуться, получила первый удар кулаком в лицо. "А дальше я уже все... я не помню... Кричала очень сильно", - призналась Розинская.