Розинскую избили из-за скандала во Львове, - СМИ

Во время майских праздников телеведущая Наталья Розинская примала участие в освобождении канадского правозащитника Зеновия Андрухива. Вчерашнее избиение Натальи Розинской, возможно, имеет свою предысторию, пишет Glamurchik. Более недели назад Наталья Розинская находилась во Львове, где скандалила со львовскими милиционерами, которые задержали канадского правозащитника украинского происхождения Зеновия Андрухива. Напомним, поздно вечером 16 мая Наталью Розинскую избили в подъезде собственного дома в Киеве двое неизвестных. Экс-майор госохраны Николай Мельниченко, которому приписывают роман с известной телеведущей Натальей Розинской, пообещал найти тех людей, которые ее избили. Еще раньше, 2 мая телеведущая Наталья Розинская ... подралась с работниками ГАИ. Ее остановили пятеро гаишников, а в ответ телеведущая нецензурно ругалась и оскорбляла инспекторов.