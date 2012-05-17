Карин Ройтфельд стала бабушкой

Свежая новость о пополнении в семействе Карин Ройтфельд - экс-редактор французского Vogue стала бабушкой! Правда, сама Карин просит называть ее "мадам", но никак не babushka. Еще совсем недавно мы любовались фотосессией беременной Джулии - дочери великой Карин, а сегодня стало известно, что девушка благополучно родила малыша. Пол ребенка пока не известен. Отцом малыша 31-летней модели и стилиста стал шведский манекенщик Роберт Коник. Первым с рождением малыша семью Ройтфельд поздравил фэшн-писатель Дерек Бласберг: Мои поздравления гордой мамочке Джулии Рестуан! (И, соответственно, самой шикарной бабушке в мире: Карин Ройтфельд!) Не могу дождаться, когда увижу маленького симпатягу!