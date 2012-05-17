Открылся Каннский кинофестиваль-2012

Вчера вечером во Франции прошла торжественная церемония открытия 65-ого Каннского кинофестиваля, едва ли не главного киносмотра мира. По красной дорожке под прицелом сотен фотокамер уже прошествовали Ева Лонгория, Фрида Пинто, Алек Болдуин, и череда звезд, прибывающих к зданию Дворца фестивалей и конгрессов, долго не уменьшалась. Роскошные вечерние туалеты, блеск драгоценностей и крики поклонников - фестивальная атмосфера не меняется год от года, как остается все тем же и накал страстей, бушующих вокруг претендентов на главный приз. В этом году, напомним, в основном конкурсе участвует 22 картины, среди которых и лента российского режиссера Сергея Лозницы "В тумане". Среди других участников - "Космополис" Дэвида Кроненберга, "Ржавчина и кость" Жака Одияра, "Любовь" Михаэля Ханеке, "На дороге" Уолтера Саллеса, а также фильмы с Брэдом Питтом, Евой Мендес, Заком Эфроном и другими звездами. Фильмом открытия станет "Королевство полной луны" Уэса Андерсона, команду которого мы уже видели на фотоколле, а закрывать фестиваль 27 мая будет лента Клода Миллера "Тереза Дескейру". Кто станет лучшим из лучших - узнаем через десять дней, пока же знакомимся с героями нынешнего киносмотра, к которым ближайшее время будет приковано внимание всего мира.