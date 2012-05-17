Королева Испании не поедет на юбилей Елизаветы ІІ

Королева Испании София аннулировала свой визит в Лондон, где должна была принять участие в праздновании 60-летия восшествия королевы Елизаветы II на престол, из-за разногласий между Испанией и Великобританией относительно статуса Гибралтара. На прошлой неделе Мадрид заявил протест в связи с намеченным на 11 июня визитом британского принца Эдварда и его супруги в Гибралтар. Правительство Испании "полагает, что в настоящих обстоятельствах участие королевы Софии в мероприятиях по случаю юбилея королевы Елизаветы невозможно", говорится в заявлении двора, которое приводит AFP. Мероприятия по случаю 60-летнего правления Елизаветы II пройдут летом в Великобритании, Австралии, Канаде, Белизе и Барбадосе. Главным событием станет концерт у Букингемского дворца 4 июня. В 1704 году Гибралтар был оккупирован британскими войсками в ходе войны за испанское наследство, а в 1713 году, по условиям Утрехтского мира, Испания признала Гибралтар британской территорией. Сейчас Гибралтар является зависимой от Великобритании территорией с широкими правами самоуправления. В 2002 году на Гибралтаре состоялся референдум по вопросу совместного суверенитета Британии и Испании над островом. Однако против этой идеи проголосовали 99% жителей Гибралтара.