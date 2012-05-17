Собчак сняла клип для Путина

Скандальная ведущая Ксения Собчак сняла клип, в котором назвала нынешнего президента России оскорбительными словами. Судя по всему, телеведущая Ксения Собчак никак не наиграется в политику. Не смотря на родственные связи с Путиным (Собчак является крестницей президента), она продолжает активно пиариться за счет оппозиционной деятельности. Причем, пока других толпами увозят машины с мигалками за участие в митингах, Ксения спокойно обзывает Путина "лохом" и тычет президента фактами, что "деньги отмываются даже на борьбе с коррупцией". В клипе, помимо эпатажной блондинки, о бедах России поют журналист Леонид Парфенов и музыкант Василий Обломов. ВИДЕО: