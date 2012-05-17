Саша Барон Коэн явился на Каннский кинофестиваль на верблюде

Английский комик Саша Барон Коэн в очередной раз удивил публику, явившись на открытие 65-го Каннского кинофестиваля верхом на верблюде. Коэн прибыл на набережную Круазетт в образе своего героя из нового фильма Диктатор. Он приехал на бульвар на верблюде в арабском халате и в накладной бороде и обращался к прохожим, предлагая посмотреть его новый фильм. На выходе из отеля Carlton его ждала свита из "амазонок", одетых в мини-юбки. "Генерал" оседлал приготовленного для него верблюда и отправился в ближайшее кафе. Там он заказал два кофе - один для себя, и другой для своего горбатого друга. После этого он зашел в бутик Ralph Lauren, где купил верблюду оранжевый шарф. Позже Коэн устроил еще одно шоу - он появился на яхте в компании модели и актрисы, прославившейся своим романом с Джорджем Клуни, Элизабетты Каналис. Звезды разыгрывали всяческие неприличные и пикантные сюжеты. Потом актер якобы разозлился на Каналис и стал выпихивать ее с яхты. В какой-то момент актриса исчезла, после чего Саша Барон Коэн со зловещим видом вытащил черный пластиковый пакет, в котором якобы лежал труп девушки, и выбросил его за борт. Стоит добавить, что Коэн, известный также как Борат, Бруно и Али Джи, уже не в первый раз эпатирует публику Каннского фестиваля. В 2006 году он явился на церемонию в облегающих пляжных мужских бикини. Этот наряд он позаимствовал у своего альтер-эго из фильма Борат: Культурное познание Америки для пользы славного народа Казахстана. Блоги: Канны-2012. День номер один: Брюс Уиллис, красная дорожка и золотая яхта. Блог Юлии Мак-Гаффи на Корреспондент.net Как сообщалось ранее, 65-й Международный Каннский кинофестиваль открылся в среду, 16 мая, показом фильма Королевство полной луны (Moonrise Kingdom) Уэса Андерсона. Фестиваль будет проходить с 16 по 27 мая 2012 года. В основную конкурсную программу вошли 22 фильма. Украина в конкурсе не участвует, однако в рамках Каннского кинорынка будет работать Украинский павильон, который представит публике три новых отечественных фильма: киноальманах У каждого свой Чехов, ленту Чемпионы из подворотни режиссера Ахтема Сеитаблаева и фильм ТотКтоПрошелСквозьОгонь режиссера Михаила Ильенко.