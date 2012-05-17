Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон рассказали о своем браке

Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон расстались много лет назад, но оба до сих пор отзываются друг о друге с теплотой. На этот раз поводом для взаимных комплиментов стала готовящаяся к выходу биографическая книга о Торнтоне The Billy Bob Tapes: A Cave Full of Ghosts, предисловие к которой согласилась написать Энджи. В нем Джоли сказала немало лестных слов в адрес бывшего супруга: У Билли Боба Торнтона невероятное чувство юмора – он может заставить смеяться кого угодно до колик в животе. Кроме того, это человек с большим добрым сердцем. Особо отметила актриса эксцентричность Торнтона, благодаря которой она его когда-то и полюбила: Быть с ним – это словно встречаться с сумасшедшим математиком. Он постоянно занят подсчетами и прогнозами. Многие люди могут жить, не обращая внимания на внутренний голос. Билли Боб Торнтон не может. И я, как и все остальные, кто хорошо его знает, люблю его за это. Я убеждена в одном: без него этот мир был бы скучнее. Думаем, Торнтон испытал смешанные чувства, читая эти строки, ведь он до сих пор жалеет, что расстался с Джоли и винит в этом только себя: У нас был отличный брак, но я испортил все, потому что струсил. Мне казалось, что я недостаточно хорош для Энджи. Это и есть причина, по которой мы расстались, ничего больше. Мы никогда не ненавидели друг друга. Она хотела от жизни одного, я – другого. Я чувствовал себя очень уязвимым. Свою роль сыграло и общественное мнение: Люди постоянно говорили, что я не заслуживаю счастья быть с такой женщиной, как она. Когда вы в отношениях, неважно знамениты вы или нет, вы ощущаете огромное давление со стороны людей. Когда мы только поженились, я был более известен, чем она. А потом Энджи стала большой звездой, и это сильно сказалась на наших отношениях. Однако несмотря ни на что актеры сумели сохранить дружеские отношения и вспоминают годы, проведенные друг с другом, как одни из лучших в своей жизни.