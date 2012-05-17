В Кельне найдены неизвестные картины немецких экспрессионистов

В кельнском Музее Людвига, который является одним из крупнейших собраний современного искусства в мире, на обороте картин немецких экспрессионистов были найдены ранее неизвестные работы. Как сообщает Spiegel, речь идет о произведениях немецких художников Макса Пехштейна, Эрнста Людвига Кирхнера, а также русского автора Алексея Явленского. Картины обнаружили сотрудники музея, в частности, реставраторы, которые решили подготовить произведения искусства к выставке, назначенной на август 2012 года. Как отмечает издание, некоторые работы для экспозиции необходимо было вставить в рамы. Так, на обороте картины Кихнера "Полуобнаженная в шляпе" нашли полотно, на котором изображена девочка Франциска Ферман ("Франциска в лугах"; Fränzi in den Wiesen). На заднем плане художник написал три обнаженные фигуры. Ранее было известно только о существовании эскиза к этой работе. Что касается произведения Явленского (красочное изображение улицы), то существует черно-белая фотография этой работы, однако после 1960 года данных о картине не было. Она будет выставлена на публике впервые. Картина Пехштейна "Портрет жены", датированная 1910 годом, выставлялась до 1965, после чего полотно перевернули, и про первую картину забыли (на другой стороне написаны женщина с кошкой на зеленом диване). Экспрессионисты писали с двух сторон, чтобы сэкономить деньги на материале. Куратор выставки Юля Фридрих охарактеризовала находку как маленькую сенсацию. Все три произведения являются частью коллекции Йозефа Хаубриха, юриста из Кельна, который в 1920-х годах собирал экспрессионистов. Ему удалось спасти свое собрание от нацистов. В 1946 Хаубрих пожертвовал работы городу. Именно в память о Йозефе Хаубрихе и пройдет августовская выставка.