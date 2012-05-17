Венсан Кассель проводит каникулы в компании неизвестной красотки

Венсан Кассель сейчас гостит в Бразилии, где наслаждается беззаботным отдыхом и роскошными пляжами Ипанемы и Копокабаны. Однако делает это актер не в компании любимой супруги и матери двоих своих детей Моники Белуччи, а вместе с неизвестной девушкой. Так, на днях они ("старые друзья", как утверждают западные журналисты) провели вдвоем целый день, гуляя по Рио-де-Жанейро. Местное мороженое, поход в книжный магазин и совместный ланч - "парочка" явно не скучала. В довершение всего Венсан и его спутница решили встретить вместе закат и долго любовлись лучами уходящего солнца, сидя на земле, как простые туристы. Впрочем, никаких вольностей папарацци не заметили, всего лишь одно прощальное объятье под конец вечера. Так стоит ли беспокоиться Монике, или вскоре выяснится, что неизвестная красотка всего-навсего родственница или коллега актера?