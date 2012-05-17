В Киев вернулись личные вещи Михаила Булгакова

Экспозиция музея Булгакова пополнилась фотографиями и письмами писателя Об этом, как передает корреспондент «Комментариев», сообщила директор литературно-мемориального музея М.А.Булгакова Людмила Губинаури. Ценные экспонаты музею передала племянница писателя Елена Земская. Этого события сотрудникам музея пришлось ждать двадцать лет. «Елена Андреевна, которая передала коллекцию, на протяжении двадцати лет знакомилась с нами, слушала и изучала: достойны ли мы того, чтобы передать нам коллекцию. Это же часть ее жизни, не так-то просто отдавать кому-либо», - сказала Губинаури. По словам директора музея, объем архива значителен и представляет собой особую ценность для исследователей, ценителей творчества писателя и посетителей музея. «Для нас такое пополнение коллекции - очень важное событие, ведь никогда ранее у нас не было писем Булгакова, а сейчас в киевском музее находится целый архив. Что же касается самых ценных экспонатов, которые музей получил благодаря новой коллекции, то ничего ценнее автографа самого писателя быть не может. Поэтому здесь мы выставили самое ценное, что есть. Прежде всего, это один из последних автографов Булгакова, оставленный на книге «Белая Гвардия», - подчеркнула Губинаури. Как отметила старший научный сотрудник литературно-мемориального музея М.А Булгакова Татьяна Рогозовская, музей пока что не подсчитал точное количество переданных экспонатов. «В новой коллекции, которую мы сейчас выставили, 14 писем, 9 фотографий, автографы писателя. Кроме того, есть еще газетные вырезки с автографами Булгакова, семейные фотографии, которые не представляют особой ценности для широкого круга, а скорее для научных сотрудников», - подчеркнула Рогозовская. По словам директора музея, сестра писателя Надежда еще в детстве начала собирать все письма, записки, фотографии Михаила. «Она еще тогда не знала, что Булгаков станет тем, кем он стал, а просто собирала архив. После смерти он перешел ее дочке – Елене Земской, которая и передала его нам», - рассказала Губинаури. В этом событии, по мнению сотрудников музея, есть булгаковский мистицизм: коллекция после многих лет скитаний по разным городам и странам наконец-то вернулась в тот дом, где собиралась. На данный момент коллекция музея Михаила Булгакова в Киеве составляет около 3 тыс. экспонатов, 500 из которых принадлежали самому писателю. За время существования музея коллекция выросла в 10 раз.