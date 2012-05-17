Сантехник уничтожил граффити Бэнкси в Мельбурне

Работа британского граффитиста Бэнкси в Мельбурне была уничтожена из-за прокладки водопроводных труб, пишет The Daily Telegraph. "Крыса-парашютист" (Parachuting Rat) была нарисована Бэнкси на стене одного из жилых домов в 2003 году. Сантехник, проводивший трубы в ванную комнату в одной из квартир, случайно просверлил стену как раз в том месте, где находилось граффити Бэнкси. По информации издания, "Крыса-парашютист" - третья работа художника, уничтоженная в Мельбурне за последние годы. После ее утраты в городе не осталось ни одного творения Бэнкси, которое было бы доступно для публичного просмотра. Бэнкси, чье настоящее имя неизвестно, является одним из самых известных и дорогих художников-граффитистов. Его работы выставляются в музеях и на аукционах. Место рождения художника также неизвестно. Считается, что Бэнкси родился недалеко от Бристоля, поскольку именно там появились его первые граффити. С 1990-х годов творения Бэнкси украсили стены домов в десятках городов мира. Во многих из них они охраняются как объекты изобразительного искусства. Последний рисунок, который приписывается Бэнкси, был обнаружен в мае 2012 года в Лондоне. На стене одного из зданий появилось изображение азиатского мальчика, шьющего британские флажки. Сюжет связывают с приближающимся юбилеем королевы Елизаветы II.