Адвокат Недилько: Розинская на сегодня является женой Мельничено

Избиение телеведущей Натальи Розинской является заказным и могло иметь целью даже ее убийство. Такое мнение в комментарии ТСН.ua выразил ее адвокат Николай Недилько, который как раз находился в больнице. "Ее били жестоко, пока она не потеряла сознание. Возможно, я буду настаивать на том, чтобы рассматривали версию о том, что это была попытка выполнить заказное убийство", - отметил Недилько. "Если бы она не закричала... Ее фактически вырубили с первого удара, но она не сразу потеряла сознание, она начала кричать. Они, возможно, испугались, что выйдут соседи, увидят и смогут их потом опознать", - добавил адвокат. Он рассказал, что вокруг было много видеокамер - на этом доме и на соседних. Но в милиции по состоянию на сегодня этих видеоматериалов нет. Недилько пояснили в милиции, что камеры были выключены, поэтому узнать нападавших не удастся. "Я напрямую связываю нападение, во-первых, с делом майора Мельниченко, потому что Розинская на сегодня является женой майора Мельниченко. Также я связываю это дело с инцидентом, который произошел у нее с сотрудниками спецподразделения ГАИ "Кобра", - сказал Недилько. "Основная версия - что избиение носит заказной характер. ПО ТЕМЕ: Телеведущую Розинску побили в подъезде дома Розинская: "Мне страшно в этой стране" Мотивация тех лиц, которые ее били, не установлена", - подчеркнул он. По словам адвоката, нападавшие не сказали ведущей ни слова, не высказали никаких угроз. Почему они бьют и что их на это подвигло, также не сказали. Розинскую не ограбили, не пытались совершить сексуальное насилие. "Просто избили и ушли", - подытожил Недилько, отметив, что этих мужчин она раньше никогда не видела и не общалась с ними. Он уверен - никакой личной мотивации у нападавших не было. К тому же они были абсолютно трезвы. Он отметил, что после инцидента с ГАИ Розинская начала активно защищаться. По словам адвоката, вчера утром Розинская подала иск на начальника управления связей с общественностью МВД Владимира Полищука о защите чести, достоинства и деловой репутации. В иске ведущая просит суд опровергнуть распространенную Полищуком через СМИ информацию о том, что она была в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента с сотрудниками ГАИ, что на нее было составлено четыре админпротокола, (по словам Недилько, протокол был составлен один), что она скрылась с места ДТП. Розинская подала иск на Полищука из-за инцидента с ГАИ Кроме того, вчера же Недилько сделал два адвокатских запроса в МВД, в Департамент ГАИ по поводу того, чтобы можно было получить и изучить все видеоматериалы по тому инциденту. "По состоянию на сегодня она уже не может ничего делать. Она не может ни по судам ходить, ничего. Ее фактически сейчас уже запугали. Она боится даже версии озвучивать прессе", - добавил Недилько. Сама Розинская рассказала, что перелома ноги у нее нет. Но ей очень трудно двигаться, потому что у нее сотрясение мозга и ушиб почки. "Болит голова, очень почка болит. У меня ушиб почки. Не могу передвигаться. У меня сотрясение мозга", - сказала ТСН.ua Розинская. Также она рассказала, что ей уже звонили несколько народных депутатов, деятелей культуры и политики с предложениями помощи. Однако их фамилии Розинская из этических соображений не назвала. ВИДЕО: