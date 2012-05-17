Розинской уже предлагают баллотироваться на выборах

17 мая 2012, 18:51

Жизни телеведущей Натальи Розинской ничего не угрожает. Светская львица находится в обычной палате одной из киевских больниц. Пациентки жалуются, что с самого утра сюда постоянно наведываются журналисты. Розинская призналась ТСН Особливе, что в таком виде встречать гостей она не привыкла. Телеведущую сюда вчера вечером привезла скорая. С многочисленными ушибами и раной над бровью. Ее сразу зашили. Утром врачи продолжили обследование. "Сделали рентген клетки грудной, головного мозга. Все нормально, жизни и здоровью ничто не угрожает", - заверил врач. На телеведущую напали в подъезде ее дома в центре Киева. В 9 вечера Наталья вышла переставить свой белый Лексус, и когда зашла в дом, вдруг услышала, как за спиной захлопнулась дверь. Их было двое: один - в красной бейсболке, тщательно выбритый - все, что помнит жертва. Сегодня днем ​​на месте преступления еще заметны следы крови. Следователи и дальше ищут вещественные доказательства и опрашивают соседей. "Услышала крики, выбежала. Увидела, что сидела девушка на полу. Вся в крови, очень избитая", - рассказала соседка Натальи. В милиции сообщили, что рассматривают 4 версии происшествия. Какие именно - не говорят. Сама блондинка теряется в версиях того, кто стоит за нападением. Говорит, что били сильно, но так, чтобы не убить. Ни телефона, ни денег - не забрали. "Я даже боюсь предположить, что существует связь между тем, что я сейчас скажу, и этим событием. Вчера в обед, я подала иск в Печерский суд против Владимира Полищука за оскорбление чести и достоинства", - сообщила Розинская. Розинская работникам ГАИ: "Я вам устрою вырванные годы, вы козлы, пошел на х...й" В начале мая Розинская поссорилась с инспекторами ГИБДД и видео брани попало в интернет. Владимир Полищук тогда вынужден комментировать инцидент как представитель МВД. Сейчас он в заграничной командировке и на связь не выходит. Мельниченко пообещал найти людей, которые избили его подругу Розинскую Розинскую врачи обещают отпустить домой уже на следующий день. Она говорит, что ряд последних неприятностей не сломила ее духа. И уже задумывается - о своем будущем. Еще несколько дней назад в ее планах было сдать тест по английскому языку и поехать в Америку на учебу. Но ТСН Особливе она признается, что к ней уже обращались несколько политических сил с предложением баллотироваться на осенних выборах. Адвокат Недилько: Розинская на сегодня является женой Мельничено

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