Елизавету II раскритиковали за приглашение на банкет "деспотов"

Правозащитники раскритиковали британскую королеву Елизавету II за приглашение на банкет, посвященный 60-летию ее правления, монархов ряда стран, уличенных в нарушении прав человека. Как сообщает Agence France-Presse, речь в частности идет о правителях Бахрейна и Свазиленда Хамаде и Мсвати III. Комментируя запланированное на пятницу, 18 мая, мероприятие, известный британский правозащитник Питер Тэтчелл (Peter Tatchell) подчеркнул, что "монархии должно быть стыдно за приглашение запятнанных кровью деспотов". Активиста поддержал бывший министр по делам Европы Денис Макшейн (Denis MacShane), по словам которого министерство иностранных дел, утверждающее список приглашенных на монаршие приемы лиц, должно было запретить въезд по крайней мере королю Бахрейна. "С момента арабского пробуждения год назад он ужасно поступал по отношению к своему народу", - обосновал Макшейн свою позицию. Между тем против визита в Лондон Мсвати III выступили проживающие в британской столице его соотечественники. В среду они провели акцию протеста напротив отеля, где должен остановиться их правитель. По словам протестующих, из возмутило то, что король Свазиленда будет месяц жить в шикарной гостинице, в то время как его подданные "вынуждены питаться коровьим навозом". Тем временем Тэтчелла также раскритиковал приглашение на мероприятие правителей Брунея, Кувейта, Омана, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. По его словам, все они "стоят во главе режимов, нарушающих права человека". В Букингемском дворце претензии правозащитников комментировать не стали. Между тем в МИДе пояснили, что банкет не является политическим событием, в связи с чем его надо рассматривать как внутреннее дело монаршей семьи. Прием в честь 60-летия правления Елизаветы II уже успел попасть в центр другого скандала. 17 мая стало известно, что испанский парламент запретил ехать на мероприятие королеве страны Софии. Поводом для демарша стало предстоящий визит британского принца Эдварда с супругой в Гибралтар, суверенитет над которым оспаривает Мадрид. Всего, по данным BBC News, на прием приглашены 46 членов монарших семей со всего мира. В список включены как сами правители, так и их супруги, а также представители династий из тех государств, где монархия была упразднена. Примечательно, что испанские правители в список, составленный уже после решения Мадрида, не включены. Прием состоится в Виндзорском замке под Лондоном. После банкета у Елизаветы в пятницу состоится еще одно мероприятие, хозяевами на котором выступают принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла. Обед пройдет в Букингемском дворце в британской столице. По данным AFP, списки монархов, приглашенных на мероприятия, не совпадают.