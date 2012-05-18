Ким Кардашьян появилась с Канье Уэстом на вручении премии

Роман Ким Кардашьян и Канье Уэста продолжается: на днях влюбленные вместе отправились на FiFi Awards - "ароматную" премию, присуждаемую за достижения в области парфюмерии. Правда, на красной дорожке знойная звезда реалити-шоу позировала в гордом одиночестве (флакон любимых духов не в счет), но снимки, сделанные за пару часов до этого папарацци, доказывают, что ее друг-рэпер был где-то неподалеку. Друзья и родные пары уверены, что эти двое просто созданы друг для друга. Вот что рассказала об их отношениях Хлоя Кардашьян: Ким и Канье - словно две половинки одного целого! Сама Ким более осторожна в выражении своих эмоций - обжегшись на молоке, девушка предпочитает теперь дуть на воду: Не уверена, что готова говорить о своих чувствах по отношению к Канье. Раньше я была очень открыта в любовных вопросах и делилась всем-всем со своими поклонниками, однако теперь мне хочется быть более сдержанной в выражении своих чувств.