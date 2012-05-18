Принц Уильям унаследует 10 миллионов фунтов

Принц Уильям станет законным обладателем наследства своей матери, принцессы Дианы, в размере 10 млн фунтов в день своего 30-летия, которое будет отмечать через несколько недель, пишет Сегодня. По слухам, часть суммы герцог и герцогиня Кембриджские потратят на свое первое собственное жилище. Принц Уильям и Кейт Миддлтон арендуют коттедж в Уэлсе неподалеку от военной базы, на которой служит Уильям, у пары также апартаменты Уильяма и Кэтрин в Кенсингтонском дворце в Лондоне. Знакомые пары предполагают, что в скором времени они приобретут загородный дом рядом с поместьем принца Чарльза Highgrove в графстве Глостершир. "Это будет достаточная сумма в том случае, если он захочет купить их первый с Кэтрин семейный дом. Для чего ему еще столько денег?" - сказал источник. Наследство принцессы Дианы включает в себя акции и доли в различных организациях, драгоценности, наличные деньги, платья и другие личные вещи в ее апартаментах в Кенсингтонском дворце. В завещании Леди Ди написала, что принцы Уильям и Гарри смогут располагать ее имуществом после того, как им исполнится 25 лет. Однако Верховный суд изменил пункты завещания, и теперь принцы вступают в свои права в день 30-летия.