Еву Герцигову заподозрили в анорексии и наркомании

Ева Герцигова, по мнению западной прессы, заметно похудела. А ведь топ-модель некогда представляла известную марку Wonderbra и заставила миллионы женщин завидовать ее аппетитной фигуре. Злые тут же стали поговаривать об анорексии и проблемах модели с наркотиками. Однако Герцигова всегда это отрицала: еще в 2003 году на подобные обвинения она заявила: Я никогда не принимала наркотики. Я вижу, какой эффект они оказывают на других людей, и мне это противно. Для меня наркотики никогда не были искушением - я из прочной и крепкой семьи, мне это просто не нужно. В 2007 году чешская топ-модель во время своей первой беременности поправилась на 13 кг и призналась, что ей "нравится быть толстой". Однако уже после второй беременности в 2011 году Герцигова опять сильно похудела.