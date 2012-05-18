Джона Траволту снова обвиняют в гомосексуализме

Цирк с Джоном Траволтой в качестве гвоздя программы продолжается. К голосам массажистов присоединила свой некая Викки Лиззи. Бывшая невеста друга Траволты и его партнера по “Бриолину” Джеффа Конуэя рассказала National Enquirer, что как-то в 90-х, будучи в гостях у Джеффа, Джон попытался заняться с хозяином оральным сексом. Джефф в этот момент спал, а, пробудившись, пришел в такой ужас, что немедленно разорвал всякое приятельство с Траволтой. Викки сообщила также, что Келли Престон, супруга Джона, знает, что ее муж – гомосексуалист, и ее это устраивает: “Джефф говорил мне, что у них договорной брак”. Сам мистер Конуэй ни подтвердить, ни опровергнуть слова своей бывшей не может: он, увы, скончался в мае прошлого года от пневмонии. Между тем, второй анонимный массажист пошел по стопам первого: отозвал иск против Траволты, отказался от услуг Окори Окороча, и переметнулся под хищное крылышко Глории Оллред.