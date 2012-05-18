Николь Шерзингер открыла секрет красивой фигуры

Певица, модель и актриса Николь Шерзингер находит время и на свою прекрасную фигуру - 33-летняя гаитянка продемонстрировала свои шикарные формы на страницах Maxim Australia. Свою подтянутую фигуру Николь объясняет любовью к танцам: ... Я не знаю, как будет действовать мое тело. Я просто слушаю, что говорит мне музыка, и как будто теряю сознание. Я словно превращаюсь в зверя... Горячие танцы гаитянки обычно привлекают парней, желающих составить ей компанию: Ух, это может напугать меня. Иногда парни могут зайти слишком далеко в танце. И я говорю себе: "Окей, чувак. Тебе надо успокоиться и контролировать себя". ВИДЕО: Смуглая кожа, крошечные бикини, бирюзовая вода - какой мужчина не хотел бы оказаться рядом со знойной красоткой? А Николь, тем временем, в интервью журналу рассуждает о любви к Халле Берри: Халле Берри. Она просто великолепна от природы... Я люблю ее улыбку. Стоп, я рассуждаю как парень - мне бы надо это прекратить! Расчувствовашись, Шерзингер начала вспоминать свое детство, уверяя, что она ничуть не изменилась внутренне: Я самая обычная девчонка с юга. Мне нравится готовить цыпленка или делать клецки и пирог "Дерби Кентукки". На Гавайях же я стала увлекаться серфингом с веслом. Я люблю приезжать к своей родне в оба этих места.