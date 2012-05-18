Ксению Собчак оштрафовали за участие в акции оппозиции

Мировой суд Пресненского района Москвы в пятницу, 18 мая, оштрафовал на 1 тысячу рублей телеведущую Ксению Собчак по обвинению в нарушении порядка проведения митинга во время "народных гуляний" оппозиции на Никитском бульваре. Телеведущую задержали поздно вечером 8 мая в ходе несанкционированной акции оппозиции, но уже через несколько часов отпустили из ОВД. Собчак свою вину в суде не признала, но судья посчитала, что она нарушила статью 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митингов и шествий). Заседание по делу началось с опозданием на 1,5 часа, но продлилось менее пяти минут. Судья выслушала обвиняемую, огласила протокол о ее задержании и удалилась в совещательную комнату для вынесения решения. Собчак выступала в суде одна, без адвоката. Свидетели, в том числе и задержавшие ее милиционеры, допрошены не были. Телеведущая пояснила суду, почему не признает себя виновной. "Никакого шествия не было, никаких призывов и лозунгов не звучало. Я шла по улице с группой лиц, возможно, их было больше 30-ти, нам периодически преграждали дорогу", - сказала она судье. Затем, по ее словам, их окружил ОМОН - без предупреждения, без призывов разойтись, и бойцы схватили ее за руки и задержали. Судья задалась вопросом, с какой целью Собчак прогуливалась с таким количеством людей, и не удовольствовалась ответом телеведущей, что гулять по городу можно и без определенного повода. "Если человек идет куда-то прогуляться, то не в составе группы из 30-ти человек", - заявила судья. Тогда обвиняемая пояснила, что шла на встречу с депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым. "Мы хотели обсудить темы, связанные с работой нашей исполнительной и законодательной власти", - сказала Собчак. Напомним, 6 мая московская полиция разогнала неожиданно массовый согласованный митинг накануне инаугурации Путина, устроила охоту за недовольными в день инаугурации и завершила зачистку города арестом организаторов народных гуляний в Москве Алексея Навального и Сергея Удальцова. Оба получили по 15 суток. Кроме того 17 мая московский судприговорилодного из руководителей движения Солидарность Илью Яшина к административному аресту за сопротивление полицейским.