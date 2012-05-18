Принцесса Анна и Дэвид Бекхэм приняли Олимпийский огонь в Афинах

Олимпийские игры в Лондоне 2012 года уже пройдут совсем скоро, а пока в столице Греции произошла торжественная передача зажженного факела, на которой присутствовали принцесса Анна и известный футболист Дэвид Бекхэм. Британцы на мероприятие захватили не только торжественный настрой, но и дождливую лондонскую погоду. Однако такой пустяк совсем не мог помешать проведению церемонии, история которой идет еще с древних времен. Принцесса Анна неслучайно взяла на себя столь ответственную обязанность - дочь королевы Елизаветы II когда-то являлась членом Международного олимпийского комитета, а также сама выступала в соревнованиях по конному спорту на Олимпиаде 1976 года в Монреале и заняла почетное 24-е место! А вот полузащитник американского клуба "Лос-Анджелес Гэлэкси" и бывший капитан английской сборной Дэвид Бекхэм (Сэр Дэвид Бекхэм, как его назвал ведущий церемонии) в Олимпийских играх никогда не участвовал, однако имеет все шансы впервые в своей карьере войти в состав олимпийской сборной Великобритании на предстоящих играх-2012 в Лондоне! Судя по его появлению на церемонии - у него есть все шансы! За 70 дней эстафеты олимпийский огонь совершит путь длиной в 13 тысяч км, прежде чем прибудет в Лондон на церемонию открытия Игр 27-го июля. Мэр Лондона Борис Джонсон уже заявил, что столица Великобритании "чрезвычайно хорошо подготовлена" и ждет с нетерпением начало Олимпиады! ФОТО