Королева Британии даст обед в Виндзорском замке

В честь 60-летия правления королева Великобритании Елизавета II устраивает в Виндзорском замке праздничный обед, на котором представители всей царствующих династий мира поздравят ее с «бриллиантовым юбилеем» пребывания на престоле Планируется, что Елизавета II примет гостей в Виндзорском замке, после чего наследный принц Чарльз устроит банкет и в официальной резиденции королевской семьи - Букингемском дворце, передает русская служба Би-би-си. Во время торжественных мероприятий в феврале были обнародованы две официальные фотографии королевы, а британская королевская почта выпустила набор марок с ее официальными портретами, размещенными на монетах, банкнотах и почтовых марках. Примечательно, что вторая, весенняя часть праздника предназначена не для всех приглашенных. Точный список гостей не разглашается. По информации газеты The Daily Telegraph на торжества по случаю Бриллиантового юбилея в Лондон и Виндзор приглашены представители царствующих династий Бельгии, Брунея, Бутана, Дании, Иордании, Испании, Камбоджи, Катара, Кувейта, Лесото, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Марокко, Монако, Нидерландов, Норвегии, Омана, Саудовской Аравии, Тонга, Таиланда, Швеции, Японии. Представители отстраненных от власти династий не примут участие в торжествах. Среди них - династии Греции, Италии, Российской империи, многие из которых связаны с британской династией Виндзоров родственными узами. Кроме того, стало известно, что приглашенная на празднование королева Испании отменила визит в Великобританию из-за споров по поводу прав на рыболовство у Гибралтара. Представители испанского правительства сообщили, что в нынешней ситуации визит 73-летней королевы Софии в Великобританию был бы «неуместным».