Анджелина Джоли и Брэд Питт приобщаются к культуре: вчера пара сходила в национальную портретную галерею Лондона. Энджи, как всегда, была элегантна, а вот ее будущий супруг выбрал небрежный casual. Кстати, о браке. Говорят, что Джоли сделала необычный подарок своему возлюбленному на свадьбу (когда же она состоится, когда?) - вертолет. По оценкам экспертов, "машина" обошлась ей почти в миллион евро. Но разве может идти речь о деньгах, когда хочется порадовать свою вторую половину! Да и возможности, благо, позволяют не думать о счетах... Ну а пока журналисты гадают, чем - в ответ - удивит Питт свою подругу и мать многочисленных детей, сообщается, что в скором времени мы сможем полюбоваться знаменитой четой на красной дорожке Каннского фестиваля. Любопытно, какие наряды выберет Анджелина?