Наоми Уоттс боится играть принцессу Диану

Наоми Уоттс призналась на днях, что она просто в ужасе от роли Дианы, принцессы Уэльской, и хотела от неё отказаться «Она часть нашей истории, - сказала Наоми. - Невероятная ослепительная женщина. Её жизнь так печально оборвалась. Когда мне предложили роль, я хотела отказаться, хоть сценарий был очень хорош. Мне было очень страшно браться за неё. Сейчас я провожу исследования и нужно столько всего прочитать. Я просто надеюсь, что фильм будет хорошим, и люди смогут узнать что-нибудь новое о ней. Столько людей знали её лично, и о ней написано так много книг, так много информации. Одна история противоречит другой, и сложно разобраться, где же правда. Это будет непросто, это высокая планка. Я просто постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы воплотить принцессу Диану на экране».