Жена Николя Саркози была любовницей нынешнего главы МИД Франции

У Карлы Бруни был роман с новым министром иностранных дел Франции Лораном Фабиусом, утверждает журналистка и автор книги "Карла и Николя: реальная история" Валери Бинэм, пишет Сегодня. "У французских СМИ действительно были сведения об отношениях Карлы Бруни с Лораном Фабиусом, однако об этом решили не говорить ввиду того, что ни Карла, ни Лоран не подтверждали связь, - говорит Бинэм. Кроме того, по словам журналистки, ее не раз видели в обществе бывшего министра образования Франции 61-летнего Люка Ферри. Как отмечает Бинэм, до знакомства с бывшим президентом Франции Николя Саркози Карла Бруни имела многочисленные романы с известными людьми, включая рок-звезду Мика Джаггера, британского музыканта Эрика Клэптона, актеров Кевина Костнера и Венсана Переса. "У Бруни весьма либеральные взгляды на отношения между мужчиной и женщиной, - утверждает Бинэм, - Она неоднократно говорила, что моногамия ей скучна". Результатом одного из ее самых сильных увлечений стал ребенок от Рафаэля Энтовена, который был младше Карлы Бруни на 10 лет. Тем не менее, супруга бывшего президента Франции отличилась относительным постоянством в вопросе профессии кандидатов на роль спутника жизни - в списке бывших возлюбленных Карлы Бруни больше всего было французских политиков, пишет журналистка.