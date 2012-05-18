Шон Пенн и Петра Немцова снова встречаются

На днях гости кинофестиваля в Каннах получили приглашение от известного актера Шона Пенна и чешской модели Петры Немцовой посетить благотворительный вечер, устроенный в поддержку жертвам землетрясения на Гаити. Мероприятие получило название "Гаити: Карнавал в Каннах", а в числе организаторов помимо актера и модели значится и Джорджио Армани. Актер еще в 2010 году сразу после землетрясения на Гаити основал благотворительную организацию в помощь пострадавшим - J/P Haitian Relief Organization. А Немцова в 2005 году создала фонд "The Happy Hearts Fund", целью которого является помощь в области здравоохранения, донорства и сиротам, выжившим после цунами 26 декабря 2004 года в Юго-Восточной Азии. Петра сама чуть не стала жертвой цунами в Тайланде в 2004 году, в то время, как ее бойфренд фотограф Симон Атли погиб. Модель чудом осталась жива и больше двух месяцев пролежала в госпитале. Кстати говоря, не только помощь пострадавшим объединяет Шона Пенна и Петру Немцову. Их короткий, но бурный роман впервые случился в 2008 году, когда Пенн находился в процессе развода с актрисой Робин Райт Пенн. А недавно Немцова рассталась со своим женихом актером Джейми Белманом, и, возможно, причиной тому стала вновь вспыхнувшая страсть к бывшему бойфренду - Шону Пенну. 51-летнего актера и 32-летнюю модель уже видели пару раз вместе в Нью-Йорке, а неделю назад заметили на вечеринке по случаю дня рождения фронтмена U2 Боно, и, как говорят инсайдеры, парочка вела себя не как старые друзья, а как любовники: Петра постоянно обнимала Шона и гладила его коленки. Пенн оставался невозмутимым, однако парочка покинула ресторан вместе. А вчера актера и модель вновь видели вместе за ужином в ресторане в Каннах. Они весело общались с друзьями и казались вполне счастливыми! Благотворительный вечер, организованный Пенном и Немцовой, состоится уже сегодня перед показом одного из самых ожидаемых премьер фестиваля - фильма Теренса Малика "Вне закона".