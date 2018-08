Юбилей правления Елизаветы II обзавелся официальной песней

Участник поп-группы Take That Гари Барлоу, а также композитор Эдрю Ллой Уэбер и музыканты из стран Содружества записали к юбилею правления британской королевы Елизаветы II праздничную композицию, сообщает BBC News. Помимо Барлоу, Уэбера и музыкантов из разных стран в записи песни также принял участие внук Елизаветы II, принц Гарри. По словам Барлоу, в песне, получившей название "Sing", был использован фрагмент записи игры Гарри на бубне. При этом певец отметил, что особых музыкальных талантов принц не продемонстрировал. "Sing", будет звучать на торжествах по случаю празднования так называемого "бриллиантового юбилея" - 60-летия со дня восшествия Елизаветы II на британский трон. Копозицию представят королеве на праздничном концерте у Букингемского дворца 4 июня. Впервые же британцы получат возможность услышать песню в пятницу, 18 мая. "Sing" поставит в эфир радиостанция BBC One (частично ее можно услышать здесь). Кроме того, к выходу в эфир подготовлена документальная программа "Gary Barlow: On Her Majesty's Service" ("Гари Барлоу: на службе у Ее Величества"), в котором будет рассказана история создания песни.