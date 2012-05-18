Президент Франции везет Мишель Обаме косметику и сумку

Президент Франции Франсуа Олланд и его спутница Валери Триервейлер, которым в пятницу предстоит принять участие в саммите G8, преподнесут первой леди США Мишель Обаме подарки, сделанные руками мастеров из французской глубинки, где начиналась политическая карьера нового главы государства, пишет Сегодня. Саммит "Большой восьмерки" состоится в загородной резиденции американских президентов Кэмп-Дэвид 18-19 мая. Мишель Обама получит от французских гостей дамскую сумочку компании Le Tanneur, произведенную в департаменте Коррез, расположенном в самом центре Франции, а также набор косметики марки Sothys, который также произведен по уникальным рецептам парфюмеров из Корреза. Таланты коррезских ремесленников хорошо знакомы Франсуа Олланду: с 2001 по 2008 год он был мэром города Тюль - административного центра департамента. Преподнести первой леди США изделия провинциальных мастеров, а не пытаться ослепить ее парижским шиком, посоветовала Олланду его гражданская жена Валери Триервейлер, пишет пресса.