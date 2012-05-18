Волочкова рассказала, как над ней издевались в театре

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее увольнение из театра было организовано ее бывшим бойфрендом. Недавно в одном из своих последних интервью балерина Анастасия Волочкова вспоминала о том, как над ней издевались, когда она еще работала в Большом театре. Волочковой в спину говорили гадости перед выходом на 32 фуэте, подрезали ленточки пуант, чтобы они оборвались на сцене, прятали вещи перед спектаклем, срезали камни с отделки ее костюмов… А ее увольнение из Большого театра было организовано бывшим бойфрендом с большим кошельком. И это стало большой болью для балерины. Можно только посочувствовать Анастасии и посоветовать быть более внимательной в общении с мужчинами. Ведь месть отвергнутого воздыхателя может далеко зайти. Может, Анастасии следовало бы мужчине кольцо мужское купить на память и этим как-то смягчить горечь расставания. Мужчины хоть и существа жесткие, но внимание со стороны дамы ценят, тем более - хорошие подарки от нее. Мужское же кольцо - это подарок вполне символичный. ВИДЕО: - К сожалению, женщины предпочитают только сами дорогие подарки получать. Сколько уж бриллиантов у Волочковой, и не сосчитать. Ей нужно и мужчин своих многочисленных не забывать, чтобы не попадать в такие ситуации, - считает одна твиттерянка. В редакции женских новостей intim-news.ru считают, что внимание должно быть взаимным, а расставания - человечными.