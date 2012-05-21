Основатель Facebook Марк Цукерберг женился

Основатель и главный исполнительной директор социальной сети Facebook Марк Цукерберг женился на 27-летней Присцилле Чан, с которой он познакомился более девяти лет назад в Гарвардском университете. Один из самых богатых американских бизнесменов уже сменил статус на своей странице в Facebook на "женат", а также выложил фотографии со свадебной церемонии, состоявшейся в калифорнийском городе Пало-Альто. Торжественная церемония прошла скромно, на свадьбу были приглашены самые близкие люди, в том числе родители невесты и родственники Цукерберга. Отметим, что основатель Facebook самостоятельно разработал дизайн обручального кольца, которое он вручил девушке. Слухи о том, что Чан и Цукерберг встречаются и вскоре намерены пожениться, будоражили американские СМИ уже давно. В качестве подтверждения слухов журналисты регулярно публиковали фотографии, на которых пара была запечатлена вместе. Отметим, что Чан была одной из немногих, кто поддерживал Цукерберга, когда тот только начинал работать над созданием социальной сети.