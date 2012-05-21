Мельниченко сделал Розинской предложение в Париже

Телеведущая Наталья Розинская и экс-майор Николай Мельниченко признались, что бракосочетание запланировали еще в феврале. Но после нападения на Наталью, который произошел на прошлой неделе, Розинской пришлось «свой самый счастливый день» отложить. – 14 февраля в Париже я сделал Наташеньке предложение стать моей женой. Она согласилась, и мы планировали в мае узаконить отношения в США. Надеюсь, она прилетит, когда выздоровеет, – сообщил по телефону «ТСН-особливе» Мельниченко. – Свадьба будет проходить на каком-то острове, на берегу океана. Это будет очень красиво и для двоих, – рассказала о планах Розинская. Напомним, поздно вечером 16 мая неизвестные, по словам Натальи, избили ее в подъезде собственного дома. Травмы у нее серьезные: закрытая черепно-мозговая, сотрясение мозга, ушиб почек, сильно рассечена бровь.