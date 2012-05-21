Мишель Обама устроила девичник для первых леди

В субботу жены лидеров государств со всего света собрались в Вашингтоне на вечеринку и тур по Белому дому, устроенные первой леди США Мишель Обамой. В числе приглашенных оказалась и подруга новоиспеченного президента Франции Валери Триервейлер. Пока главы государств обсуждали насущные проблемы мировой политики на саммите G8, их жены гуляли по Белому дому в сопровождении куратора здания Билла Олмана. Кто же принял участие в туре и вечеринке? Жена премьер-министра Японии Хитоми, жена президента Евросоюза Гиртруи Уинделс, уже упомянутая Валерии Триервейлер, жена премьер-министра Италии Эльза Монти (тоже новичок в стане первых леди), жена канадского премьер-министра Лорин Харпер. К ним примкнула Маргарида Баррозо из Европейской Комиссии. А вот мужа Ангелы Меркель на вечеринке не было, так что получился настоящий девичник, если не считать куратора. Как обычно, Мишель Обама отдала предпочтение женственному платью - на этот раз красивого фиолетового цвета. И хотя мы будем скучать по Карле Бруни, которая всегда давала повод полюбоваться на ее наряд, Валери Триервейлер тоже доставила нам пару приятных минут созерцания - особенно хороши ее замшевые туфли на платформе и высоком каблуке с изгибом. После осмотра достопримечательностей Белого дома, первые леди отправились перекусить. Гаспачо, рыба, овощи из теплиц Белого дома, карамелизированное оливковое масло и мандариновый сорбет с клубникой из Вирджинии - вот чем потчевали дам, пока они перемывали косточки женам предшественников их мужей.