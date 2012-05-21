Собчак попросила прощения у Хаматовой

Российская телеведущая Ксения Собчак попросила прощения у актрисы Чулпан Хаматовой за инцидент, произошедший 8 апреля на вручении кинопремии Ника. Тогда Собчак спросила у получавшей награду актрисы, стала бы она публично выступать в поддержку Владимира Путина, если бы не занималась благотворительностью. "Ведя аукцион Подари жизнь я впервые после инцидента встретилась с Чулпан, - написала 20 мая Собчак в блоге в Twitter. - Я попросила прощения, если вопрос ее обидел - цель была совсем другой". Хаматова, по словам ведущей, "ответила, что никому не даст нас поссорить, сказала спасибо и расплакалась". "Мы долго стояли вместе, обнявшись, и я испытала огромное облегчение, что мой поиск правды все-таки не причинил боли", - призналась Собчак. Свое поведение на церемонии она объяснила тем, что заданный ею вопрос был "важен для всех". Напомним, в феврале 2012 года Чулпан Хаматова записала видеоролик с призывом голосовать за Путина на грядущих президентских выборах. Поступок актрисы вызвал неоднозначную реакцию в обществе, многие наблюдатели усомнились в ее искренности. Вопрос Хаматовой со стороны Собчак также был воспринят неоднозначно. Хаматова отказалась ответить на вопрос, посетители церемонии освистали ведущую, а основатель "Ники" Юлий Гусман попросил Собчак воздержаться от политических дискуссий. Позже Собчак пояснила, что на неудобный вопрос ее спровоцировал актер Евгений Миронов, который на той же церемонии назвал "бездельниками" и "ублюдками" критиков власти. 10 апреля Хаматова наконец согласилась прокомментировать свое участие в избирательной кампании Путина. "Все слухи по поводу того, что меня пытали и принуждали, и прикладывали утюг к груди, это, конечно, не соответствует действительности. Это мой выбор", - заявила она, назвав себя "аполитичным человеком".